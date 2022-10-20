Владимир Путин наградил саратовских медиков. Всего Президент РФ отметил заслуги пятерых саратовцев. Соответствующий указ был сегодня, 20 октября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Заведующая областным медицинским эндокринологическим центром «Областной клинической больницы» Марина Куницына и врач Саратовской городской станции скорой медицинской помощи Галина Лысюк получили звание «Заслуженный врач РФ».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили:

- член правления Саратовской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Жерновой

- председатель правления Пугачевского районного отделения этой же общественной организации Сергей Кушкарев

- член совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Сияшин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что член совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Янклович был награжден Орденом Почета.