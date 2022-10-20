В правительстве Саратовской области назначены министры. Сегодня, 20 октября, опубликована информация о кадровых изменениях.
Должность министра транспорта и дорожного хозяйства сохранил Алексей Петаев, пост министра инвестиционной политики Алесандр Марченко, а министра - председателя комитета государственного регулирования тарифов - Лариса Новикова.
Руководителем представительства губернатора и правительства в органах власти остался Роман Яровой.
На должность председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве была назначена Юлия Васильева, а начальником управления делопроизводства и контроля правительства стала Татьяна Калинкина.
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