Трое пьяных саратовцев устроили пожар на Валовой

Вчера вечером, 19 октября, трое пьяных саратовцев устроили пожар на улице Валовой. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Загорелся расселенный одноэтажный дом с цоколем на Валовой улице в Саратове. Возгорание произошло на площади 40 квадратных метров, на место выезжали три пожарных расчета.

На месте пожара находились мужчина и женщина в нетрезвом состоянии. Еще одного пьяного мужчину пожарным пришлось некоторое время искать. В результате никто не пострадал.

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