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Общество20 октября 2022 5:52

Трое пьяных саратовцев устроили пожар на Валовой

Наталия Калинина

Вчера вечером, 19 октября, трое пьяных саратовцев устроили пожар на улице Валовой. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Загорелся расселенный одноэтажный дом с цоколем на Валовой улице в Саратове. Возгорание произошло на площади 40 квадратных метров, на место выезжали три пожарных расчета.

На месте пожара находились мужчина и женщина в нетрезвом состоянии. Еще одного пьяного мужчину пожарным пришлось некоторое время искать. В результате никто не пострадал.

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