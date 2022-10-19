Уровни реагирования в регионах РФ
В Саратовской области вводится режим базовой готовности. Об этом говорится в сегодняшнем указе президента Российской Федерации Владимира Путина.
Согласно постановлению, каждому региону РФ с 20 октября будет соответствовать один из четырех уровней реагирования. Каждый уровень наделяет губернатора дополнительными полномочиями.
Наименьший, базовый уровень введен на большей части территории России, в том числе в Саратовской области. В соответствии с ним губернаторы:
- удовлетворяют потребности вооруженных сил;
- усиливают охрану общественного порядка, важных объектов и населения;
- могут вводить особые режимы работы коммунальных, транспортных, энергетических предприятий.
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