Уровни реагирования в регионах РФ

В Саратовской области вводится режим базовой готовности. Об этом говорится в сегодняшнем указе президента Российской Федерации Владимира Путина.

Согласно постановлению, каждому региону РФ с 20 октября будет соответствовать один из четырех уровней реагирования. Каждый уровень наделяет губернатора дополнительными полномочиями.

Наименьший, базовый уровень введен на большей части территории России, в том числе в Саратовской области. В соответствии с ним губернаторы:

- удовлетворяют потребности вооруженных сил;

- усиливают охрану общественного порядка, важных объектов и населения;

- могут вводить особые режимы работы коммунальных, транспортных, энергетических предприятий.

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