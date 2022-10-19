В Хвалынском районе простились с Героем Советского Союза Георгием Платоновым

Фото: Администрация Хвалынского района

Вчера, 18 октября, в Хвалынском районе Саратовской области простились с Героем Советского Союза Георгием Платоновым, о чем сообщает администрация муниципалитета.

- Георгий Федорович ушел в вечность и навсегда вписал свое доброе имя в летопись Великой Советской и Российской истории. Нам он запомнился, как скромный, добропорядочный, отзывчивый человек и настоящий патриот, - пишут сотрудники администрации.

Георгий Платонов скончался 16 октября в возрасте 99 лет. Отпевание состоялось в Крестовоздвиженском Храме.