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Общество19 октября 2022 13:28

В Хвалынском районе простились с Героем Советского Союза Георгием Платоновым

Наталия Калинина
Фото: Администрация Хвалынского района

Фото: Администрация Хвалынского района

Вчера, 18 октября, в Хвалынском районе Саратовской области простились с Героем Советского Союза Георгием Платоновым, о чем сообщает администрация муниципалитета.

- Георгий Федорович ушел в вечность и навсегда вписал свое доброе имя в летопись Великой Советской и Российской истории. Нам он запомнился, как скромный, добропорядочный, отзывчивый человек и настоящий патриот, - пишут сотрудники администрации.

Георгий Платонов скончался 16 октября в возрасте 99 лет. Отпевание состоялось в Крестовоздвиженском Храме.