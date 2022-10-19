В Энгельсе задержан вымогатель денег у пенсионеров

Задержанный в Энгельсе

В Энгельсе задержан 25-летний вымогатель денег у пенсионеров, о чем сообщает пресс-служба регионального МВД.

Подозреваемого задержали во время очередного эпизода. Он позвонил пенсионерке и рассказал, что жена ее внука стала виновницей ДТП, а чтобы отмазать ее от тюрьмы необходимо заплатить полтора миллиона рублей.

Пенсионерка поверила и собрала нужную сумму, но чудом не успела отдать ее мошеннику. В госте к старушке зашла та самая жена внука, которая якобы лежала в больнице. Приехавший вскоре мужчина рассказал, что ему должны были передать сумку, которую он отвезет заказчику, куда он отправился вместе с сотрудниками полиции.

В итоге мошенника задержали. За ним еще как минимум пять подобных эпизодов. Следствие продолжается.