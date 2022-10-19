В Саратовской областной думе сократят число членов общественного совета. Об этом сегодня, 19 октября, заявил председатель комитета по информационной политике Роман Чуйченко.

Ранее в совете могли состоять 45 человек, а теперь 40. Каждый год 20 процента состава совета должно меняться, согласно новым требованиям.

Другие изменения касаются правил принятия в общественный совет. Ранее выдвигать своих представителей могли только зарегистрированные организации, а теперь можно выступать от «неформализованных групп граждан».