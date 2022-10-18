В Саратовской области 117 пар отпраздновали «золотую свадьбу»

В 2022 году Саратовской области 117 пар отпраздновали «золотую свадьбу». Таковы данные регионального управления ЗАГСа.

Всего в стенах ЗАГСов поздравили более 250 семейных пар с «круглыми датами»:

117 пар отпраздновали «золотую» свадьбу (50 лет в браке)

29 пар отметили «рубиновую» свадьбу (40 лет в браке)

по 23 пары — «серебряный» (25 лет) и «бриллиантовый» (60 лет) юбилей.

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