В Саратовской области 117 пар отпраздновали «золотую свадьбу»

В 2022 году Саратовской области 117 пар отпраздновали «золотую свадьбу». Таковы данные регионального управления ЗАГСа.
Всего в стенах ЗАГСов поздравили более 250 семейных пар с «круглыми датами»:
117 пар отпраздновали «золотую» свадьбу (50 лет в браке)
29 пар отметили «рубиновую» свадьбу (40 лет в браке)
по 23 пары — «серебряный» (25 лет) и «бриллиантовый» (60 лет) юбилей.
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