В Саратовской области назначили председателя комитета мировых судей

В Саратовской области назначили председателя комитета по обеспечению деятельности мировых судей. Сегодня, 17 октября, об этом сообщили в правительстве региона.

На должность назначен Александр Васильев. Соответствующее постановление подписал Роман Бусаргин.

В предыдущем составе правительства области он возглавлял то же ведомство.

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