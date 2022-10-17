В Саратовской области назначили председателя комитета мировых судей

В Саратовской области назначили председателя комитета по обеспечению деятельности мировых судей. Сегодня, 17 октября, об этом сообщили в правительстве региона.
На должность назначен Александр Васильев. Соответствующее постановление подписал Роман Бусаргин.
В предыдущем составе правительства области он возглавлял то же ведомство.
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