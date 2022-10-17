В Саратовской области ввели единовременную выплату 50 тысяч для мобилизованных. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Глава региона поручил министерству финансов и министерству труда и социальной защиты проработать механизм выдачи средств. Выплату планируется также сделать доступной для родственников мобилизованного: родителей, супруги или детей.

- В ближайшие дни опубликую подробную информацию, как именно можно будет получить выплату, - пишет Бусаргин.

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