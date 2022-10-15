На сегодня, 15 октября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 210 человек за сутки. Всего обнаружено 294 270 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 285 591 человек, за сутки — 218. В стационарах остаются 177 человек, на амбулаторном лечении — 2 501.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 8;

- 7-14 лет — 4;

- 15-17 лет — 3;

- 18-29 лет — 25;

- 30-49 лет — 61;

- 50-64 лет — 58;

- 65 и старше — 51.

С пневмонией поступили шесть человек, с признаками ОРВИ — 204.

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