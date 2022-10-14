фото: пресс-служба
В Саратове отреставрирую здание проектного института. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сообщается, что подрядчику ООО «Нео-Строй» выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Здание проектного института», 1953г., расположенного по адресу Сакко и Ванцетти, д.8
Согласно разработанной научно-проектной документации планируется выполнить фасадные работы, ремонт стен уличных и дворовых фасадов, восстановление штукатурки и окраска фасада здания.
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