фото: пресс-служба

В Саратове отреставрирую здание проектного института. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сообщается, что подрядчику ООО «Нео-Строй» выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Здание проектного института», 1953г., расположенного по адресу Сакко и Ванцетти, д.8

Согласно разработанной научно-проектной документации планируется выполнить фасадные работы, ремонт стен уличных и дворовых фасадов, восстановление штукатурки и окраска фасада здания.

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