фото: РЖД
Поезд Деда Мороза в этом году заедет в Саратов. Информация об этом опубликована на сайте РЖД вместе с туровым расписанием.
Путешествие Деда Мороза и Снегурочки стартует из Великого Устюга 22 октября, а в Саратов празднично оформленная передвижная резиденция прибудет 13 декабря. Всего маршрут займет 85 дней.
Финиширует передвижная резиденция с зимним волшебником в канун Старого Нового года также в Великом Устюге, посетив более 130 городов Центральной России и Севера.
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