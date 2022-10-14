В Саратове создана рабочая группа по финансовой устойчивости Фонда капремонта. Об этом в своем Телеграм-канале пишет зампред регионального правительства Павел Мигачев.
- В состав рабочей группы войдут руководители профильных ведомств, общественники, депутаты и главы районов. Они проанализируют финансовое положение Фонда, в том числе методику формирования тарифов.
После получения этих данных будет проработан механизм, который позволит обеспечить стабильную работу Фонда. Предложения направим губернатору, - рассказал Мигачев.
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