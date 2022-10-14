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Происшествия14 октября 2022 10:15

В Саратове ФСБ задержало мужчину за призывы нападать на представителей власти

На саратовца завели уголовное дело за посты ВКонтакте
Наталия Калинина

УФСБ России по Саратовской области задержало мужчину за призывы нападать на представителей власти, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Молодой человек писал ВКонтакте комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении представителей действующей власти. Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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