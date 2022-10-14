В Саратове ФСБ задержало мужчину за призывы нападать на представителей власти

УФСБ России по Саратовской области задержало мужчину за призывы нападать на представителей власти, о чем сообщает пресс-служба ведомства.
Молодой человек писал ВКонтакте комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении представителей действующей власти. Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
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