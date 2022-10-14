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Общество14 октября 2022 10:11

Роман Бусаргин назвал ответственных за уборку снега на саратовских дорогах

Наталия Калинина

Роман Бусаргин назвал ответственных за уборку снега на саратовских дорогах, о чем пишет в своем Телеграм-канале.

Ответственными назначены следующие лица:

главный инженер ФКУ «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» Дмитрий Леонов отвечает за федеральные трассы

министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев несет ответственность за содержание трасс регионального значения

главы городов и районов отвечают за содержание дорог муниципального значения

управляющие компании несут ответственность за содержание дворовых территорий, крыш домов.

Кроме того, глава региона поручил организовать горячую линию по вопросом расчистки и срочно провести ямочный ремонт перед снегопадами.

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