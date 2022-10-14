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Происшествия14 октября 2022 9:21

В Балашове двух 19-летних парней задержали за воровство аккумуляторов

Пострадали пять автовладельцев
Наталия Калинина

В Балашове двух 19-летних парней задержали за воровство аккумуляторов, об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

С заявлениями о кражах аккумуляторов в Балашове в полицию обратились сразу 5 автовладельцев. С утра все они обнаружили пропажу устройств. Пострадали как владельцы отечественных автомобилей, так и иномарок.

Разбив окно, автоворы брали все, что под руку попадется. Их трофеями стали электронная сигарета, биты, держатель для телефона, автомагнитолы, флешки.

Возбуждены были уголовные дела о кражах. Подозреваемых задержали довольно быстро. Ими оказались два 19-летних горожанина, один из них ранее судим. Часть похищенного удалось вернуть.

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