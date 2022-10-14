Фото: облспас

В Пугачеве спасатели вернули домой заблудившуюся пенсионерку, об этом сообщает саратовский обласпас.

В 14:00 в службу спасения Саратовской области сообщили о том, что в Пугачеве пропала 73-летняя женщина. Она пошла за грибами и заблудились в районе реки Большой Игриз.

Спасатели областной службы спасения выехали на место и нашли пропавшую. Женщину переправили женщину через реку и вывели из лесополосы. Медицинская помощь не понадобилась.

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