На сегодня, 14 октября, в Саратовской области еще 240 человек заразились коронавирусом за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 294 060 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 285 373 человека, за сутки — 407. В стационарах остаются 196 человек, на амбулаторном лечении — 2 490.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 3;

- 7-14 лет — 4;

- 15-17 лет — 2;

- 18-29 лет — 28;

- 30-49 лет — 79;

- 50-64 лет — 56;

- 65 и старше — 68.

С пневмонией поступили 14 человек, с признаками ОРВИ — 226.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.