На сегодня, 14 октября, в Саратовской области еще 240 человек заразились коронавирусом за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 294 060 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 285 373 человека, за сутки — 407. В стационарах остаются 196 человек, на амбулаторном лечении — 2 490.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 3;
- 7-14 лет — 4;
- 15-17 лет — 2;
- 18-29 лет — 28;
- 30-49 лет — 79;
- 50-64 лет — 56;
- 65 и старше — 68.
С пневмонией поступили 14 человек, с признаками ОРВИ — 226.
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