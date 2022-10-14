За сутки в Заводском районе Саратова горело два дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Вчера, 13 октября, в Заводском районе Саратова произошло два пожара. На улице Новая 9-я линия горел нежилой двухэтажный двухподъездный дом. Площадь пожара устанавливается. Тушением занимались 4 единицы техники.
Кроме того, горел частный дом на улице 7-я Линия. Площадь пожара составила 15 кв.м. На месте работали 2 единицы техники.
К счастью, никто не пострадал.
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