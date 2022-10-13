Скриншот текста документа

Лада Мокроусова распорядилась убрать «разливайки» из многоэтажек. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

И.п. главы Саратова Лада Мокроусова подписала постановление, согласно которому регламентируется работа торговых заведений, торгующих спиртным на разлив. Согласно тексту документа, в случае, если торговая площадь магазина с разливным спиртным меньше 50 кв. м, то магазины должны быть расположены на расстоянии не менее 20 метров от жилых многоквартирных домов.

Постановление вступит в силу с 1 января 2023 года.

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