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Общество13 октября 2022 13:15

Саратовец отработал 100 часов за вождение без прав

Наталия Калинина

Парень из Петровского района Саратовской области отработал 100 часов за вождение без прав. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

20-летний парень был лишен прав за отказ от медосвидетельствования. Однако он все равно сел за руль машины его друга и был задержан сотрудниками ГИБДД.

Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему 100 часов обязательных работ, которые пришлось исполнить.

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