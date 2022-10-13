фото: архив КП

Роман Бусаргин прокомментировал скандал с саратовскими мобилизованными в Херсонской области. Об этом губернатор Саратовской области рассказал в своем телеграм-канале.

— В связи с появившейся информацией о ситуации с мобилизованными саратовцами, я пообщался с командованием военной части. Ребята сейчас находятся на территории Республики Крым. С ними будут проводить занятия по тактике ведения боя в различных условиях. Оружие и бронезащита Министерством обороны им сейчас доставляется.

С командованием остаемся на связи. Если будет нужна какая-либо дополнительная помощь от региона, обязательно ее окажем, — заявил глава региона.

Ранее ИА «REGNUM» сообщило, что мобилизованных военнослужащих из Саратовской области едва не отправили на передовую без оружия и бронежилетов. По словам самих мобилизованных, изначально их должны были доставить в один из населенных пунктов в Крыму, но вместо этого эшелон без СИБЗ и связи прибыл в Херсонскую область утром 12 октября. Военные сообщили, что их хотели отправить без снабжения в лесополосу. Командование воинской части отказалось подвергать личный состав опасности и, связавшись с руководством, вернуло эшелон в Крым.

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