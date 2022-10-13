В Аткарске скоро появится новая пешеходная зона

Улица Советская рядом с городским парком

В Аткарске скоро будет построена новая пешеходная зона. Город выиграл в федеральном конкурсе малых городов и получил на реализацию проекта более 140 млн рублей. Сейчас идет благоустройство пяти кварталов центральной улицы Советской рядом с городским парком. Проект планируют сдать к ноябрю.

- Благодаря этим проектам мы получим полностью обновленный, благоустроенный центр Аткарска. Стоит отдельно отметить поддержку Вячеслава Володина. Дополнительно средства предоставил регион, которые помогли привести в порядок примыкающую улицу, - отметил Роман Бусаргин.

Параллельно с благоустройством центра в Аткарске провели ремонт тротуаров по программе главы региона Романа Бусаргина. Город получил 20 млн рублей. Отремонтированы около 5,5 км пешеходных дорожек на 22 участках.

Роман Бусаргин в Аткарске

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