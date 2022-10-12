Фото: Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Село в Ртищевском районе отправили на карантин по бешенству из-аз обнаруженного трупа собаки. Соответствующее постановление подписал Роман Бусаргин.

Речь идет о селе Голицыно в Краснозвездинском муниципальном образовании. Там, по адресу Садовая, д. 3 был обнаружен труп собаки. Пробы показали, что животное было заражено бешенством.

С 10 октября 2022 года до распоряжения о снятии в селе устанавливается карантин.

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