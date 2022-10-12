Полицейский из Саратова взял со знакомого 240 тысяч за трудоустройство дочери и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным следствия, сотрудник УМВД России по городу Саратову обманул своего знакомого. Он обещал устроить его дочь на должность юриста в правоохранительные органы. В обмен на услуги он потребовал 240 тысяч рублей.

13 сентября 2019 года сотрудник полиции получил от знакомого требуемую сумму и пообещал ему, что передаст их высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов «для решения вопроса». На самом деле деньги он потратил сам.

Противоправная деятельность злоумышленника пресечена УЭБ и ПК и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области. Уголовное дело передано в суд.

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