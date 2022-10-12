В Балаково из-за пожара эвакуировали 8 человек

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера вечером, 11 октября, в Балаково из-за пожара в многоэтажном доме пришлось эвакуировать 8 человек.
Сообщение о возгорании поступило в 19.29. Горел 12-тиэтажный дом на набережной Леонова. В однокомнатной квартире на 9 этаже загорелись старые вещи. Площадь очага составила два квадратных метра.
Выезжали на вызов четыре единицы техники. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
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