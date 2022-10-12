В Балашове бывшего сотрудника органов осудят за подлог со взрывчаткой и превышение полномочий. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, бывшему сотруднику Балашовского отдела МВД вменяется сразу несколько преступлений. В ноябре 2018 года бывший сотрудник полиции пообещал гражданину за 15 тысяч рублей прекратить в отношении него доследственную проверку по краже, хоть сделать этого и не мог.

А уже в сентябре 2021-го этот же полицейский и участковый оказывали давление на заведомо невиновного знакомого для улучшения показателей работы. Они передали ему взрывчатку приказали спрятать в сарае. После чего сотрудник полиции дал указание подчиненным провести обыск, во время которого взрывчатка была обнаружена, а в отношении гражданина находки завели уголовное дело.

Противоправная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками УФСБ и службы безопасности областного ГУ МВД. Уголовное дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.