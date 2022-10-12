В Саратове перекрыли улицу Большая Казачья

Сегодня, 12 октября, в Саратове коммунальщики перекрыли улицу Большая Казачья. Об этом предупреждает ПАО «Т Плюс».

Ремонтные работы проводятся на улице Большая Казачья на участке между улицами Степана Разина и Университетская. Из-за них с 8.00 перекрыто движение транспорта. Ранее мы сообщали о прекращении движения троллейбусных маршрутов № 2, 2А и 16 в этом месте.

Закончить работы коммунальщики обещают до 20.00 в четверг, 13 октября.

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