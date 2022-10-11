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Общество11 октября 2022 18:33

В Саратовской области ревнивого военнослужащего будет судить суд присяжных

Евгений Бадиков

В Саратовской области ревнивого военнослужащего будет судить суд присяжных. Об этом сообщает пресс-служба Гарнизонного военного суда.

По версии следствия, 25 ноября 2021 г. между подсудимым военнослужащим и его сожительницей произошел бытовой конфликт. Девушка пригрозила расставанием, и из ревности мужчина набросился на сожительницу и начал душить. Через 5 минут удушения женщина перестала подавать признаки жизни и скончалась

Дело рассмотрят присяжные.

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