В Саратовской области ревнивого военнослужащего будет судить суд присяжных. Об этом сообщает пресс-служба Гарнизонного военного суда.

По версии следствия, 25 ноября 2021 г. между подсудимым военнослужащим и его сожительницей произошел бытовой конфликт. Девушка пригрозила расставанием, и из ревности мужчина набросился на сожительницу и начал душить. Через 5 минут удушения женщина перестала подавать признаки жизни и скончалась

Дело рассмотрят присяжные.

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