фото: ГИБДД
В Саратовской области столкнулись две Chevrolet. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.
Сегодня, 11 октября, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 17:50 на 408 км трассы Самара-Волгоград автомобиль Chevrolet Cruze, за рулем которого сидел 65-летний мужчина врезался в Chevrolet Epica, управляемый 41-летним водителем.
В результате аварии пострадали водитель Chevrolet Epica и 45-летняя пассажирка Chevrolet Cruze.
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