фото: ГИБДД

В Саратовской области столкнулись две Chevrolet. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 11 октября, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 17:50 на 408 км трассы Самара-Волгоград автомобиль Chevrolet Cruze, за рулем которого сидел 65-летний мужчина врезался в Chevrolet Epica, управляемый 41-летним водителем.

В результате аварии пострадали водитель Chevrolet Epica и 45-летняя пассажирка Chevrolet Cruze.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.