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Общество11 октября 2022 16:52

На проспект вернулся саратовский гармонист

Евгений Бадиков
фото: телеграм-канал "Открылось/Закрылось"

фото: телеграм-канал "Открылось/Закрылось"

На проспект вернулся саратовский гармонист. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Скульптуру музыканта, играющего на саратовской гармошке, сегодня, 11 октября, вернули на проспект Столыпина. Одна из визитных карточек саратовской пешеходной зоны таинственно исчезла 1 октября. 5 октября же Роман Бусаргин опубликовал фотографию, на которой гармонист составлял часть композиции на всероссийской выставке "Золотая осень-2022".

Тогда министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский пообещал вернуть достопримечательность домой в целости и сохранности.

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