На жителя Энгельса завели дело за неуплату 300 тысяч алиментов

Житель Энгельса предстанет перед судом за неуплату 300 тысяч алиментов, об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

Суд обязал 32-летнего гражданина перечислять четверть доходов на содержание трехлетнего сына, но он деньги не платил. Таким образом, долг составил более 300 тысяч рублей. Должник не имел официальной работы и какого-либо имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

Должнику запретили выезд из России, его расчетные счета были арестованы. Затем злостный неплательщик был приговорен к обязательным работам. Однако и после этого он отказался платить.

Пришлось возбудить уголовное дело. Оно было направлено в суд.

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