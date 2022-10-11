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Общество11 октября 2022 12:28

На жителя Энгельса завели дело за неуплату 300 тысяч алиментов

Наталия Калинина

Житель Энгельса предстанет перед судом за неуплату 300 тысяч алиментов, об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

Суд обязал 32-летнего гражданина перечислять четверть доходов на содержание трехлетнего сына, но он деньги не платил. Таким образом, долг составил более 300 тысяч рублей. Должник не имел официальной работы и какого-либо имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

Должнику запретили выезд из России, его расчетные счета были арестованы. Затем злостный неплательщик был приговорен к обязательным работам. Однако и после этого он отказался платить.

Пришлось возбудить уголовное дело. Оно было направлено в суд.

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