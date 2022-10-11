В Саратовской области обнаружили более 600 нарушителей правил тонировки

В Саратовской области автоинспекторы обнаружили более 600 нарушителей правил тонировки. За минувшие выходные также были задержаны 67 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГИБДД по региону.

За сделанную с нарушениями «тонировку» к ответственности привлечены 617 водителей. 19 задержанных уже ранее попадались на аналогичном нарушении. Теперь им грозит до 120 часов обязательных работ.

В ходе рейда также выявлены 33 нарушителя правил перевозки детей.

Автоинспекторы также заметили 96 нарушителей-пешеходов, 220 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам, 13 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу.

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