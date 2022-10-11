В Энгельсе из-за православного праздника перекроют несколько улиц

В Энгельсе из-за православного праздника в пятницу перекроют несколько улиц, об этом сообщает администрация муниципалитета.
Ограничения вводятся на время празднования праздника Покрова Пресвятой Богородицы. 14 октября с 11.00 до 14.00 будет нельзя проехать или припарковаться по следующим адресам:
- от храма Покрова Божией матери (Станционная, 4) по Советской от Совхозной на пересечении с Заводской до Степной;
- по Степной от Советской до Волоха;
- по Волоха от Степной до Петровской;
- по площади Свободы Свято-Троицкий кафедральный собор (Площадь свободы, 5) от Петровской до Коммунистической.
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