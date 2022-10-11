Саратовец пытался заказать интимные услуги и стал жертвой мошенников

Фото: архив КП
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Житель Саратова пытался заказать интимные услуги на сайте в интернете и стал жертвой мошенников, об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел ночью, 10 октября. 34-летний мужчина нашел объявление с предложением досуга на сайте.
Пострадавшему позвонила незнакомка для подтверждения заказа и попросила внести предоплату в размере сначала одной, а потом трех тысяч рублей. Никаких услуг после этого оказано не было рублей, так что ущерб составил 4 тысячи рублей.
По данному факту проводится проверка.
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