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Происшествия11 октября 2022 11:44

Саратовец пытался заказать интимные услуги и стал жертвой мошенников

Наталия Калинина
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Житель Саратова пытался заказать интимные услуги на сайте в интернете и стал жертвой мошенников, об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел ночью, 10 октября. 34-летний мужчина нашел объявление с предложением досуга на сайте.

Пострадавшему позвонила незнакомка для подтверждения заказа и попросила внести предоплату в размере сначала одной, а потом трех тысяч рублей. Никаких услуг после этого оказано не было рублей, так что ущерб составил 4 тысячи рублей.

По данному факту проводится проверка.

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