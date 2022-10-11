Фото: архив КП

В Вольске мужчина попытался включить газовое отопление и погиб от ожогов. Инцидент произошел вчера, 10 октября. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение поступило в 14.34. с улицы Матросовая. На пожар вызова не было, о гибели пациента сообщил дежурный врач. Пострадал 64-летний мужчина.

По предварительным данным, пострадавший пытался включить в доме систему газового отопления, но на нем загорелась одежда. Мужчина умер в больнице.

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