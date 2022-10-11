В Балаково осудили поджигателя квартиры с пятью людьми внутри. О вынесении пригвоора сообщает Саратовский областной суд.

Сам инцидент произошел 11 сентября 2021 года в Балаково. Сустретов А.В. отдыхал в компании пяти человек в квартире на пятом этаже. В ходе распития спиртного между подсудимым и остальными гостями произошла ссора. Сустретов вышел из квартиры в подъезд, где к нему пришел замысел убить своих обидчиков. Он решил поджечь квартиру.

От отравления продуктами горения двое находившихся в квартире людей погибли, троим присутствующим удалось спастись благодаря пожарным. Материальный ущерб составил почти полмиллиона рублей.

Саратовский областной суд признал Сустретова виновным и приговорил его к 22 годам строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

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