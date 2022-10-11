Саратовские мобилизованные отправились проходить боевое слаживание на полигоны Южного военного округа.

В ходе занятий на полигонах ЮВО мобилизованные саратовские военнослужащие выполнят боевые стрельбы стрелкового оружия - автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7.

Экипажи боевых машин будут совершенствовать навыки в управлении и стрельбе из штатного вооружения танков и БМП.

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