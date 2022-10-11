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Политика11 октября 2022 6:40

Анатолий Строков назначен на должность советника губернатора Саратовской области

Наталия Калинина

Анатолий Строков назначен на должность советника губернатора Саратовской области. Сегодня, 11 октября, было подписано соответствующее кадровое назначение.

Распоряжением Романа Бусаргина области на должность советника губернатора Саратовской области назначен Анатолий Строков.

Ранее, 28 сентября, Анатолий Строков покинул должность заместителя председателя правительства Саратовской области.

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