фото: ГИБДД

В жуткой аварии в Калининском районе пострадали водитель и пассажир микроавтобуса. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 10 октября, в Саратовской области произошло страшное ДТП. Примерно в 10:43 на трассе М-4 «Дон» в Калининском районе столкнулись грузовой автомобиль ЗИЛ-131 с 46-летним мужчиной за рулем и микроавтобус «Газель NEXT», управляемый 62-летним мужчиной.

В результате столкновения водитель микроавтобуса и 40-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости