Пара из Пугачева отпраздновала «Золотую» свадьбу

Семья Некрасовых из Пугачева отпраздновала «Золотую» свадьбу. Об этом рассказывает региональное управление ЗАГСа.

50 лет назад Владимир Александрович и Любовь Михайловна расписались у алтаря, а сейчас решили обновить свои клятвы.

Супруги Некрасовых воспитали дочь и сын, а и помогают воспитывать четырех внуков. Идея проведения торжественной церемонии принадлежит дочери юбиляров Светлане.

В день «золотой» свадьбы Владимир Александрович и Любовь Михайловна, как и полвека назад обменялись золотыми кольцами.

Фото: Саратовский ЗАГС

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