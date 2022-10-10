Пара из Пугачева отпраздновала «Золотую» свадьбу

Семья Некрасовых из Пугачева отпраздновала «Золотую» свадьбу. Об этом рассказывает региональное управление ЗАГСа.
50 лет назад Владимир Александрович и Любовь Михайловна расписались у алтаря, а сейчас решили обновить свои клятвы.
Супруги Некрасовых воспитали дочь и сын, а и помогают воспитывать четырех внуков. Идея проведения торжественной церемонии принадлежит дочери юбиляров Светлане.
В день «золотой» свадьбы Владимир Александрович и Любовь Михайловна, как и полвека назад обменялись золотыми кольцами.
Фото: Саратовский ЗАГС
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