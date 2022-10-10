В Саратовской области строят сразу три современные поликлиники. Об этом сообщает министерство здравоохранения Саратовской области.

В рамках программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения в Базарно-Карабулакском, Питерском и Гагаринском районах Саратовской области ведется строительство сразу 3-х современных поликлиник. Строительство планируется завершить уже в 2023 году.

Также продолжается реконструкция 2-х объектов в Красноармейском районе: женской консультации под размещение инфекционного отделения, поликлиники.

Реализуются мероприятия по установке и вводу в эксплуатацию 16-ти модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Первоначальный планировалось – 6, но за счет перераспределения средств внутри программы, их количество было увеличено.

Ведется капитальный ремонт в поликлинике Ершовской районной больницы, в Энгельсской, Калининской, Петровской, Ивантеевской РБ.

Стоит отметить, что задача по повышению доступности медицинской помощи населению, созданию комфортных условий для пациентов и медицинского персонала реализуется совместно с органами местного самоуправления (выделение земельных участков, выдача техусловий и подготовка наружных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории, обеспечении транспортной доступности к объектам здравоохранения и др.).

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