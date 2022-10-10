Фото: Следственный комитет

Саратовские следователи начали проверку по факту нападения собаки на ребенка, об этом сообщает региональное управление следственного комитета.

Согласно данным, найденным сотрудниками комитета в СМИ, 9 октября этого года бездомная собака атаковала третьеклассника. Мальчик был госпитализирован, ему диагностирована укушенная рана правого бедра.

Следственным отделом по Заводскому району начата проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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