В Энгельсе водитель маршрутки сделал остановку посреди дороги

В Энгельсе водитель маршрутки остановился и стал принимать и высаживать пассажиров прямо посреди дороги.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел 8 октября, на перекрестке Тельмана/Рабочая. Горожане неслись к Газели прямо в потоке машин, не обращая внимания на безопасность.
Речь идет о маршрутном такси, следовавшем под № 25.
Фото: соцсети
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