фото: архив КП

Жителей Саратовской области приглашают на краткосрочный контракт для участия в СВО. Информация об этом размещена на сайте администрации Энгельсского района.

Военный комиссариат города Энгельс, Ровенского и Энгельсского районов Саратовской области проводит набор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, в возрасте до 58 лет для заключения краткосрочного контракта (на 6 месяцев) для участия в специальной военной операции.

За справками обращаться по адресу: г. Энгельс ул. Телеграфная д. 34, тел. 56-97-76 каб. № 4.

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