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В Базарном Карабулаке мужчина за культивацию 800 кустов мака получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По данным ведомства, в июне, в селе Ключи Базарно-Карабулакского района Саратовской области 34-летний местный житель нашел место, где растет более 800 кустов снотворного мака, содержащего наркотик.

Мужчина решил ухаживать за маком, чтобы потом воспользоваться «плодами» опасного урожая. О его хобби стало известно сотрудникам полиции, которые задержали горе-садовода.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет условно.

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