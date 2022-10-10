В Саратове ограничат автомобильное движение двух улиц, сообщает компания «Т Плюс».

Для проведения работ по подготовке тепловых сетей к зиме сегодня было перекрыто движение по Обуховскому переулку вдоль дома №25/1. Ограничение продлится до 12 октября.

Так же завтра с 8:00 будет закрыто движение по проезду Котовского между улицами Соборной и Некрасова. Движение откроется в 13:10, но до 21 октября будет организовано с ограничениями.

До конца работ приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2 и 2А.

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