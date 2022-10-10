В Саратове из-за ремонта дороги закрыли автобусный маршрут № 28. Сегодня, 10 октября, об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Транспортное управление».

Маршрут № 28 не будет ходить с 10 по 12 октября в связи с ремонтом дороги и закрытием движения на участке Большой Лесопарковой.

На это же время маршрут №27 будет продлен. Они будут ходить до дома № 19а на Большой Лесопарковой (Лазурный) с заездом на свою конечную остановку на Малой Лесопарковой в обоих направлениях.

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