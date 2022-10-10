На сегодня, 10 октября, в Саратовской области еще 385 человек заразились коронавирусом за сутки. Всего в регионе обнаружено 292 977 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 283 575 человек, за сутки — 519. В стационарах остается 261 человек, на амбулаторном лечении находится 3 142 пациента.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 19;

- 7-14 лет — 10;

- 15-17 лет — 5;

- 18-29 лет — 49;

- 30-49 лет — 95;

- 50-64 лет — 87;

- 65 и старше — 120.

С пневмонией поступили пять пациентов, с признаками ОРВИ — 380.

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